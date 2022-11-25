Новогодний проект «Блогерские закупки» стартует 2 декабря
Видеопроект «Блогерские закупки», который посвящен покупкам с минимальными вложениями, лайфхакам и новшествам в преддверии Нового года, будет запущен 2 декабря, сообщает NEWS.ru.
Организаторами проекта являются агентство и «Одноклассники». До 23 декабря на платформах новостного портала и соцсеть блогеры-миллионники будут рассказывать, как за одну тысячу рублей сделать подарок для близких, создать новогодний образ, накрыть праздничный стол.
Благодаря «Блогерским закупкам» россияне научатся разумно распоряжаться бюджетом, а также избегать лишних трат перед Новым годом.
Ранее специалисты маркетплейса услуг YouDo заявили, что спрос на новогодние услуги в категории «Мероприятия и промоакции» в ноябре этого года вырос на 12%, сообщает RT.
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