Новогодний проект «Блогерские закупки» стартует 2 декабря

Организаторами проекта являются агентство и «Одноклассники». До 23 декабря на платформах новостного портала и соцсеть блогеры-миллионники будут рассказывать, как за одну тысячу рублей сделать подарок для близких, создать новогодний образ, накрыть праздничный стол.

Благодаря «Блогерским закупкам» россияне научатся разумно распоряжаться бюджетом, а также избегать лишних трат перед Новым годом.

Ранее специалисты маркетплейса услуг YouDo заявили, что спрос на новогодние услуги в категории «Мероприятия и промоакции» в ноябре этого года вырос на 12%, сообщает RT.