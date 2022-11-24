«Пьянка, еда, артисты»: Звездный продюсер о новой концепции новогодних корпоративов

В 2022 году многие компании отложили решения о корпоративах на последний момент – на конец ноября. Шахиди отметил, что из моды вышли предновогодние тематические вечеринки, а грядущие корпоративы будут проходить в формате «пьянка, еда, артисты».

«Горизонт планирования сейчас, как, впрочем, начиная с 2020 ковидного года, очень короткий. Заказчики закрытых развлекательных мероприятий предпочитают принимать окончательное решение о проведении события за 2-3 недели до его даты. Никаких изменений форматов не произошло. Однако, из-за крайне короткого времени на подготовку, тематические, нагроможденные сложным сценарным наполнением и безумными декорациями, события не в моде. Пьянка, еда, артисты. Не будут широко праздновать в этом году наступление Нового года только государственные компании, остальные, как я отметил ранее, погуляют менее пафосно и не так широко, как несколькими годами ранее», - сказал Шахиди.