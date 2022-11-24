«Пьянка, еда, артисты»: Звездный продюсер о новой концепции новогодних корпоративов
Тематические предновогодние вечеринки со сложными сценариями и декорациями теперь не в моде, сказал НСН Табриз Шахиди.
Государственные компании не будут широко отмечать новогодние праздники, при этом падения гонораров топовых звезд шоу-бизнеса не ожидается, заявил руководитель компании «Империя музыки», продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.
В 2022 году многие компании отложили решения о корпоративах на последний момент – на конец ноября. Шахиди отметил, что из моды вышли предновогодние тематические вечеринки, а грядущие корпоративы будут проходить в формате «пьянка, еда, артисты».
«Горизонт планирования сейчас, как, впрочем, начиная с 2020 ковидного года, очень короткий. Заказчики закрытых развлекательных мероприятий предпочитают принимать окончательное решение о проведении события за 2-3 недели до его даты. Никаких изменений форматов не произошло. Однако, из-за крайне короткого времени на подготовку, тематические, нагроможденные сложным сценарным наполнением и безумными декорациями, события не в моде. Пьянка, еда, артисты. Не будут широко праздновать в этом году наступление Нового года только государственные компании, остальные, как я отметил ранее, погуляют менее пафосно и не так широко, как несколькими годами ранее», - сказал Шахиди.
Собеседник НСН отметил, что гонорары топовых звезд российской сцены никак не изменились, а некоторые исполнители даже подорожали в цене.
«Гонорарная сетка никак не изменилась, кроме тех артистов, которые закономерно «дорожают» с ростом популярности. Среди последних - SHAMAN. Существенного спада гонораров топ 30 артистов сцены не ожидается», - пояснил Шахиди.
Продюсер назвал популярных и востребованных звезд на новогодние корпоративы: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Зиверт, Елена Темникова, Дима Билан, группы Моральный кодекс, Звери, Дискотека Авария и многие другие.
Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заработки звезд шоу-бизнеса на новогодних праздниках упадут на 20-30 процентов.
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