Саке, пульке и рэки: Почему россияне переходят на экзотический алкоголь
Максим Черниговский заявил НСН, что сегодня в магазинах можно увидеть напитки из Мексики, Турции, Китая и Японии.
Россияне переходят на экзотический алкоголь, потому что меняется география поставок на фоне санкций, а молодое поколение избегает консерватизма, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж южнокорейского алкогольного напитка соджу в России увеличились на 105,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные рейтинга A.List. Черниговский объяснил повышенный интерес к экзотике.
«Рост в процентах впечатляет, но в натуральном объеме это небольшие показатели. Такого рода эксклюзивные позиции начинают все больше и больше входить в рынок, это тенденция. За последние три года существенно изменилась география импортных поставок алкогольной продукции. В связи с этим меняется ассортимент, на российский рынок приходят алкогольные напитки, которые до этого считались экзотическими. Вторая тенденция заключается в том, что меняются целевые группы потребителей. Консервативный потребитель, воспитанный с советских времен, уходит с рынка по физическим причинам. Приходит более молодая аудитория, которая воспитана на коктейльной культуре. Она готова экспериментировать, пробовать», - объяснил он.
Он перечислил, какие необычные напитки привлекают россиян сегодня.
«В плане экзотики еще можно выделить саке – это алкогольный напиток, который производится в Японии. Еще более экзотический – байцзю – это крепкий алкогольный напиток из Китая, изготавливается из рисовой пшеницы, ферментируется с помощью специальных грибков. Еще есть пульке – мексиканский напиток, изготавливается из сока агавы. Можно увидеть в магазинах турецкий алкогольный напиток рэки, он изготавливается из винограда», - рассказал собеседник НСН.
Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саке, пульке и рэки: Почему россияне переходят на экзотический алкоголь
- Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
- Кого вылечат? Скачку закупок российских лекарств в Европе нашли объяснение
- «Не по собственному»: Как доказать, что вынудили уволиться с работы
- В Госдуме отказались ограничивать растущие продажи энергетических напитков
- Казаков начнут зачислять в мобилизационный резерв России
- Экстремальные проблемы со здоровьем: Почему бульдогам нужна новая внешность
- В Госдуме обосновали необходимость загранпаспорта для вывоза детей за рубеж
- Песков: Отношения России и Польши полностью деградировали
- Претензии компаний к зумерам объяснили «конфликтом отцов и детей»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru