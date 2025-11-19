«Рост в процентах впечатляет, но в натуральном объеме это небольшие показатели. Такого рода эксклюзивные позиции начинают все больше и больше входить в рынок, это тенденция. За последние три года существенно изменилась география импортных поставок алкогольной продукции. В связи с этим меняется ассортимент, на российский рынок приходят алкогольные напитки, которые до этого считались экзотическими. Вторая тенденция заключается в том, что меняются целевые группы потребителей. Консервативный потребитель, воспитанный с советских времен, уходит с рынка по физическим причинам. Приходит более молодая аудитория, которая воспитана на коктейльной культуре. Она готова экспериментировать, пробовать», - объяснил он.

Он перечислил, какие необычные напитки привлекают россиян сегодня.

«В плане экзотики еще можно выделить саке – это алкогольный напиток, который производится в Японии. Еще более экзотический – байцзю – это крепкий алкогольный напиток из Китая, изготавливается из рисовой пшеницы, ферментируется с помощью специальных грибков. Еще есть пульке – мексиканский напиток, изготавливается из сока агавы. Можно увидеть в магазинах турецкий алкогольный напиток рэки, он изготавливается из винограда», - рассказал собеседник НСН.

Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

