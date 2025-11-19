Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара было частично нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя.

«В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам», - указал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в селе Амонь Хомутовского района Курской области в результате атаки украинского дрона погиб 55-летний мотоциклист, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: соцсети
