Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске

По его словам, в результате удара было частично нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя.

«В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам», - указал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в селе Амонь Хомутовского района Курской области в результате атаки украинского дрона погиб 55-летний мотоциклист, сообщает «Свободная пресса».

