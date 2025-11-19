Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
19 ноября 202514:34
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате удара было частично нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя.
«В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам», - указал он.
Ранее Хинштейн заявил, что в селе Амонь Хомутовского района Курской области в результате атаки украинского дрона погиб 55-летний мотоциклист, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
- Кого вылечат? Скачку закупок российских лекарств в Европе нашли объяснение
- «Не по собственному»: Как доказать, что вынудили уволиться с работы
- В Госдуме отказались ограничивать растущие продажи энергетических напитков
- Казаков начнут зачислять в мобилизационный резерв России
- Экстремальные проблемы со здоровьем: Почему бульдогам нужна новая внешность
- В Госдуме обосновали необходимость загранпаспорта для вывоза детей за рубеж
- Песков: Отношения России и Польши полностью деградировали
- Претензии компаний к зумерам объяснили «конфликтом отцов и детей»
- Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru