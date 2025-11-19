Песков: Уиткофф может приехать в Россию в любой момент
19 ноября 202515:27
Контакты российской стороны со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом пока не ведутся. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что Уиткоф может приехать в Россию «в любой момент».
«Мы будем рады его видеть в любой момент», - заключил представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что европейские чиновники сомневаются точности информации по украинскому конфликту, которую Уиткофф передает президенту США, сообщает «Свободная пресса».
