Песков: Уиткофф может приехать в Россию в любой момент

Контакты российской стороны со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом пока не ведутся. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле поприветствовали поручение Уиткоффу сосредоточится на Украине

При этом он отметил, что Уиткоф может приехать в Россию «в любой момент».

«Мы будем рады его видеть в любой момент», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что европейские чиновники сомневаются точности информации по украинскому конфликту, которую Уиткофф передает президенту США, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры