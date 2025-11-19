СМИ: Соглашение о прекращении огня на Украине могут согласовать до конца ноября

Рамочное соглашение о прекращении боевых действий на Украине может быть согласновано сторонами до конца месяца. Об этом пишет Politico.

США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов

Неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил изданию, что США «находятся на грани серьезного прорыва», Белый дом намерен сделать Украине «разумное предложение».

Он добавил, что в связи с ситуацией на фронте и внутриполитическим коррупционным скандалом украинские власти будут вынуждены принять выдвинутые условия. При этом европейские страны, по его словам, «не важны», так как «главное, чтобы Киев принял соглашение».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ключевым условием для прекращения огня на Украине яыляется выработка единой позиции Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры