Неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил изданию, что США «находятся на грани серьезного прорыва», Белый дом намерен сделать Украине «разумное предложение».

Он добавил, что в связи с ситуацией на фронте и внутриполитическим коррупционным скандалом украинские власти будут вынуждены принять выдвинутые условия. При этом европейские страны, по его словам, «не важны», так как «главное, чтобы Киев принял соглашение».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ключевым условием для прекращения огня на Украине яыляется выработка единой позиции Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

