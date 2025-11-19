«Нужно понимать, что на текущий момент есть еще примерно 300 гигабайт данных по делу Эпштейна, которые не были опубликованы. Была принята резолюция с требованием к Белому дому рассекретить все эти материалы. Сам Трамп говорил, что хотел бы все эти материалы рассекретить, но потом менял свое мнение неоднократно. Сейчас он снова официально выступает за то, чтобы это все опубликовать. Я уверен, что будут задержки, связанные с техническими вопросами, часть информации носит конфиденциальный характер. С другой стороны, Трамп опасается, что в этих утечках будет появляться все больше упоминаний его самого. Пока это только слухи. Но если там будут какие-то фото или видео участия Трампа в вечеринках Эпштейна, это может похоронить его президентскую карьеру. Для Трампа риски высоки, он пытается переиграть все в свою пользу, обвиняя демократов в связях с Эпштейном, что правда, но для него риски выше», - объяснил он.

В неопубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна упоминаются как минимум 20 известных лиц, возможно причастных к преступлениям, но пока не привлечённых к ответственности. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Томас Масси.

Ранее в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком нашли упоминание о секс-компромате на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

