Публикация архивов Эпштейна может лишить Трампа президентского кресла
Малек Дудаков заявил НСН, что есть еще примерно 300 гигабайт данных по делу Эпштейна, которые не были опубликованы.
Публикация архивов Эпштейна может лишить американского лидера Дональда Трампа президентского кресла, если там будут фото и видео со скандальных вечеринок, заявил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН.
США оказались на пороге крупнейшей публикации документов по делу Джеффри Эпштейна — скандала, который годами вызывает вопросы о возможных связях миллиардера с политиками и знаменитостями. Как сообщает издание The Hill, Сенат накануне вечером единогласно одобрил законопроект о полной публикации материалов дела. Теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп. Если подпись будет поставлена, правительство будет обязанo опубликовать архивы Эпштейна в течение 30 дней. Дудаков объяснил, что за этим последует.
«Нужно понимать, что на текущий момент есть еще примерно 300 гигабайт данных по делу Эпштейна, которые не были опубликованы. Была принята резолюция с требованием к Белому дому рассекретить все эти материалы. Сам Трамп говорил, что хотел бы все эти материалы рассекретить, но потом менял свое мнение неоднократно. Сейчас он снова официально выступает за то, чтобы это все опубликовать. Я уверен, что будут задержки, связанные с техническими вопросами, часть информации носит конфиденциальный характер. С другой стороны, Трамп опасается, что в этих утечках будет появляться все больше упоминаний его самого. Пока это только слухи. Но если там будут какие-то фото или видео участия Трампа в вечеринках Эпштейна, это может похоронить его президентскую карьеру. Для Трампа риски высоки, он пытается переиграть все в свою пользу, обвиняя демократов в связях с Эпштейном, что правда, но для него риски выше», - объяснил он.
В неопубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна упоминаются как минимум 20 известных лиц, возможно причастных к преступлениям, но пока не привлечённых к ответственности. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Томас Масси.
Ранее в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком нашли упоминание о секс-компромате на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ретейлеры обвинили рестораторов в попытке оставить россиян без перекуса
- Публикация архивов Эпштейна может лишить Трампа президентского кресла
- Это обман: Журова объяснила, почему россияне не попадут на Олимпиаду
- Песков: Уиткофф может приехать в Россию в любой момент
- Депутат Хамзаев объяснил рекордно низкие продажи спиртного в России
- Саке, пульке и рэки: Почему россияне переходят на экзотический алкоголь
- СМИ: Соглашение о прекращении огня на Украине могут согласовать до конца ноября
- Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
- Кого вылечат? Скачку закупок российских лекарств в Европе нашли объяснение
- «Не по собственному»: Как доказать, что вынудили уволиться с работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru