Несмотря на минимальные продажи алкоголя за восемь лет, уровень потребления по-прежнему остается очень высоким — более 17 млрд литров в год, сказал НСН Султан Хамзаев.

Рекордно низких продаж алкоголя удалось добиться благодаря комплексу мер, однако расслабляться по-прежнему нельзя, уровень потребления алкоголя все еще остается высоким. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Продажи алкоголя в России с начала года стали минимальными за восемь лет. Об этом сообщило издание РБК. Хамзаев отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря целому комплексу мер, однако расслабляться пока рано.

«В такой сложной и важной работе, как борьба с чрезмерным потреблением алкоголя, панацеи не существует. Важно, чтобы работала правоприменительная практика — и борьба с контрафактом, и контрольные закупки, и работа общественников по выявлению незаконных точек продажи. В совокупности все это дает положительный эффект, но успокаиваться нельзя, нужен очень глубокий и тщательный анализ, особенно в регионах. Надо смотреть на статистику смертности, отравлений, криминогенную статистику, другие показатели и работать дальше, добиваясь лучших результатов. Должны держать руку на пульсе контролирующие органы и те, кто отвечает за охрану здоровья граждан. Реагировать надо с учетом общего анализа за год: статистика за 2025 год станет известна только в марте-апреле 2026 года. В целом же уровень потребления алкоголя все равно остается высоким — свыше 17 млрд литров алкоголя в год, его надо понижать», — сказал Хамзаев.

