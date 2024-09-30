Мясников: Сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний
Сахарозаменители могут вызывать онкологические заболевания, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы телеканла «Россия 1».
По его словам, подобные добавки даже более опасны, чем сахар. Сахарозаменители также способны провоцировать развития диабета второго типа.
Ранее сообщалось, что самым неблагоприятным сахарозаменителем с точки зрения здоровья сегодня можно считать фруктозу.
Уточняется, что употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Венгрии пообещали поддержать любые мирные инициативы по Украине
- Мясников: Сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний
- Власти Пхукета захотели ввести финансовый ценз для туристов
- Песков: Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ
- Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи
- Умер актер Джон Эштон из «Полицейского из Беверли-Хиллз»
- Таможня Литвы конфисковала посылки из Калининграда с маскировочными сетками
- В России запустят пивной курорт
- Путин обновил состав Совета безопасности РФ
- Силуанов: ФНБ будут использовать как страховку при снижении цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru