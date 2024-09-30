Мясников: Сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний

Сахарозаменители могут вызывать онкологические заболевания, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы телеканла «Россия 1».

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По его словам, подобные добавки даже более опасны, чем сахар. Сахарозаменители также способны провоцировать развития диабета второго типа.

Ранее сообщалось, что самым неблагоприятным сахарозаменителем с точки зрения здоровья сегодня можно считать фруктозу.

Уточняется, что употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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