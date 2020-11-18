Сафронов: Решение о дистанционке должно быть за научным сообществом

«Наверное, это вынужденная мера. Коронавирус оказался опаснее, чем думали в самом начале. И хотя правительство принимает серьезные меры в борьбе с пандемией, но всем в мире эта болезнь показала свои клыки. Если нужно перейти на дистанционный формат обучения, значит так надо, но решение должно быть за научным сообществом», – сказал он.

Кроме того, студенты будут дистанционно сдавать предстоящую зимнюю сессию.

Также Сафронов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о дружбе с Арменом Джигарханяном.

