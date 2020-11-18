Сафронов: Решение о дистанционке должно быть за научным сообществом
Художник Никас Сафронов в эфире НСН отметил, что коронавирус оказался опаснее, чем многие ожидали в начале пандемии.
Дистанционный формат обучения для старших школьников в столице продлили до 6 декабря.
Художник Никас Сафронов в беседе с НСН отметил, что решение о переводе на удаленный формат обучения нужно принимать в соответствии с рекомендациями научного сообщества.
«Наверное, это вынужденная мера. Коронавирус оказался опаснее, чем думали в самом начале. И хотя правительство принимает серьезные меры в борьбе с пандемией, но всем в мире эта болезнь показала свои клыки. Если нужно перейти на дистанционный формат обучения, значит так надо, но решение должно быть за научным сообществом», – сказал он.
Кроме того, студенты будут дистанционно сдавать предстоящую зимнюю сессию.
Также Сафронов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о дружбе с Арменом Джигарханяном.
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