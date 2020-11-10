Никто не готовился. В Госдуме оценили дистанционку в вузах и школах

«Дистанционное обучение точно хуже очного, по крайней мере, в большинстве учебных заведений. Но боюсь, что у мэра Москвы не было выбора. Показатели заболеваемости в Москве превысили весенний уровень, и если не делать ничего, то они продолжат расти. А вместе с ними будет расти и смертность. Насколько я понимаю, особенность второй волны пандемии заключается в том, что доля молодых в ней выше, чем во время первой волны», - сказал он.

Кроме того, парламентарий оценил, насколько отечественная система образования готова к двум месяцам дистанционного обучения.

«Я бы разделил высшее и школьное образование. Школьное образование точно не готово, так как в половине сельских школ нет широкополосного интернета. Кроме того, во многих семьях нет компьютеров или всего один на несколько человек. Не везде есть даже нормальная связь. Вузы больше готовы к дистанционному обучению, но далеко не все, так как общей платформы нет. Пользуются, как правило, разными приложениями, кто во что горазд при том, что принудительная дистанционка действует уже полгода. Похоже, что никто не готовился всерьез ко второй волне», - отметил депутат.

Ранее Смолин на пресс-конференции НСН призвал федеральные власти распечатать Фонд национального благосостояния для того, чтобы создать все необходимые условия для домашнего обучения. Депутат напомнил, что ФНБ создавался для «черного дня», который наступил. По его словам, если жалеть средства на образование, то это неминуемо скажется на экономике страны в будущем.

Между тем, пресс-служба департамента образования и науки Москвы заявила, что за первую неделю онлайн-обучения в октябре московские страшеклассники получили почти 2 миллиона оценок, из них 1,89 миллиона – «пятерки».

