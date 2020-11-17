Сафронов: Я попросил прощения у Джигарханяна за все
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве простились с Арменом Джигарханяном
Сегодня в Москве простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Ему было 85 лет. Церемония прошла в московском драматическом театре, который артист возглавлял со дня его основания.
Никас Сафронов : «Я сегодня тоже был в театре, попрощался с великим артистом, попросил у него за все прощение, думаю, он меня там наверху простит. Ушел великий артист, которого любили везде и всегда: и в Советском Союзе, и в России. Он отличался удивительной творческой продуктивностью. До последних дней он сохранил достоинство, работоспособность, у него был и есть свой театр. А для меня это особенно тяжелая утрата, потому что я его хорошо знал, мы дружили. Я написал несколько его портретов и делал с ним спектакль. Я знаю его как хорошего, замечательного, близкого друга. Вечная память», – рассказал в беседе с НСН Никас Сафронов.
Для старших классов продлили дистанционку
Дистанционный формат обучения для 6-11 классов в Москве продлили до шестого декабря. Кроме того, студенты будут дистанционно сдавать предстоящую зимнюю сессию.
Никас Сафронов : «Наверное, это вынужденная мера. Коронавирус оказался опаснее, чем думали в самом начале. И хотя правительство принимает серьезные меры в борьбе с пандемией, но всем в мире эта болезнь показала свои клыки. Если нужно перейти на дистанционный формат обучения, значит так надо, но решение должно быть за научным сообществом», – отметил он в эфире НСН.
Россияне назвали главные признаки качественной жизни
Главным признаком качественной жизни, согласно опросу, жители России считают крепкое здоровье и хорошую медицину. Меньшее количество россиян еще отмечают высокий доход и наличие собственного жилья, пишет РБК.
Никас Сафронов : «Судя по этому опросу, у россиян сохранилось здоровое отношение к жизни и чувство юмора. Вообще, лучше не болеть, особенно в России. А то будет, как у Зощенко: больной, а еще разговаривает; и нарочно положили его около открытого окна, а он возьми и выживи», – вспомнил художник в интервью НСН.
Четверть женатых мужчин в России готовы стать домохозяинами
25% российских мужчин согласны стать домохозяевами, если жена будет зарабатывать достаточно, чтобы полностью обеспечивать семью. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob.
Никас Сафронов : «В России всегда было принято, что мужчина обеспечивает семью, а на женщине лежит дом, уют, дети и так далее. Но факт, что сегодня женщины стали зарабатывать больше, чем мужчины. И побыть домохозяином – неплохой опыт для каждого мужчины. Думаю, что время от времени надо меняться местами, чувствовать себя в другой шкуре. Тогда семейная жизнь будет крепче, более цельной и объективной», – посоветовал слушателям НСН Никас Сафронов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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