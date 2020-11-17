Сафронов: Я попросил прощения у Джигарханяна за все

Никас Сафронов : «Я сегодня тоже был в театре, попрощался с великим артистом, попросил у него за все прощение, думаю, он меня там наверху простит. Ушел великий артист, которого любили везде и всегда: и в Советском Союзе, и в России. Он отличался удивительной творческой продуктивностью. До последних дней он сохранил достоинство, работоспособность, у него был и есть свой театр. А для меня это особенно тяжелая утрата, потому что я его хорошо знал, мы дружили. Я написал несколько его портретов и делал с ним спектакль. Я знаю его как хорошего, замечательного, близкого друга. Вечная память», – рассказал в беседе с НСН Никас Сафронов.

