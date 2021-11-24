Садовничий: 80% россиян вакцинируется к 2022 году

Уровень вакцинации в России при сложившихся темпах превысит 80% к середине 2022 года. Об этом заявил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, опираясь на разработанную в МГУ прогнозную модель.

«При продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года», - приводит ТАСС слова Садовничего.

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Академик отметил, что к концу 2022 года - началу 2023 года заболевание коронавирусом может прекратиться, а эпидемиологическая обстановка в России нормализоваться.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что назальная вакцина от коронавируса может быть доступна для россиян через полгода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМГУ
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