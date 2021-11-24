Садовничий: 80% россиян вакцинируется к 2022 году

Академик отметил, что к концу 2022 года - началу 2023 года заболевание коронавирусом может прекратиться, а эпидемиологическая обстановка в России нормализоваться.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что назальная вакцина от коронавируса может быть доступна для россиян через полгода.

