Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса

«Сегодня будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», - рассказала она в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, в гражданский оборот в России данный препарат поступит не раньше конца декабря текущего года.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что буква «М» в названии детской вакцины будет означать «для маленьких», сообщают «Невские новости».

