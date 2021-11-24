Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для детей будет зарегистрирована Министерством здравоохранения 24 ноября, сообщает РИА Новости.
«Сегодня будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», - рассказала она в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
По её словам, в гражданский оборот в России данный препарат поступит не раньше конца декабря текущего года.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что буква «М» в названии детской вакцины будет означать «для маленьких», сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru