Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса «Спутник-М» для детей будет зарегистрирована Министерством здравоохранения 24 ноября, сообщает РИА Новости.

Лысенко рассчитывает, что в 2022 году начнётся вакцинация детей от COVID-19

«Сегодня будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», - рассказала она в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, в гражданский оборот в России данный препарат поступит не раньше конца декабря текущего года.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что буква «М» в названии детской вакцины будет означать «для маленьких», сообщают «Невские новости».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДетиВакцинаКоронавирусТатьяна Голикова
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