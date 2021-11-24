Викулов: Назальная вакцина от COVID-19 может быть доступна через полгода
Неинвазивная вакцина, скорее всего, станет альтернативой обычной вакцинации, заявил Георгий Викулов.
Назальная вакцина от коронавируса может быть доступна для россиян через полгода, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 24 ноября получила разрешение на проведение первой фазы клинических исследований среди взрослых добровольцев. Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе.
«Вакцина может применяться только тогда, когда будет завершено клиническое исследование и будет получено разрешение Минздрава, а также когда вакцина получит инструкции по медицинскому применению. Как скоро это произойдет, определяется протоколом клинического исследования. Оно проводится не меньше 6 месяцев, чтобы оценить эффективность вакцинации по разным критериям. Скорее всего, она будет альтернативой обычной вакцинации, потому что это безболезненный способ», - отметил Викулов.
По его словам, назальная вакцина является самостоятельной вакциной. Викулов подчеркнул, что эффективность вакцины этой формы еще изучается.
Ранее почётный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что противники вакцинации в ближайшее время столкнутся с ужесточением наказания за распространение фейков.
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