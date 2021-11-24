Викулов: Назальная вакцина от COVID-19 может быть доступна через полгода

«Вакцина может применяться только тогда, когда будет завершено клиническое исследование и будет получено разрешение Минздрава, а также когда вакцина получит инструкции по медицинскому применению. Как скоро это произойдет, определяется протоколом клинического исследования. Оно проводится не меньше 6 месяцев, чтобы оценить эффективность вакцинации по разным критериям. Скорее всего, она будет альтернативой обычной вакцинации, потому что это безболезненный способ», - отметил Викулов.

По его словам, назальная вакцина является самостоятельной вакциной. Викулов подчеркнул, что эффективность вакцины этой формы еще изучается.

Ранее почётный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что противники вакцинации в ближайшее время столкнутся с ужесточением наказания за распространение фейков.

