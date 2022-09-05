S7 начнет летать из Москвы в Анталью с 26 сентября

Также с 22 октября самолеты S7 будут летать в Анталью из Новосибирска.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов заявил, что к концу 2022 года в России может остаться лишь 300 самолетов, к маю можно будет восстановить летную годность только 500 воздушных судов: у страны большие проблемы в отрасли.

