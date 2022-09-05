S7 начнет летать из Москвы в Анталью с 26 сентября
5 сентября 202219:18
Авиакомпания S7 начнет летать из Москвы в турецкую Анталью с 26 сентября. Об этом сообщили в авиакомпании.
Также с 22 октября самолеты S7 будут летать в Анталью из Новосибирска.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов заявил, что к концу 2022 года в России может остаться лишь 300 самолетов, к маю можно будет восстановить летную годность только 500 воздушных судов: у страны большие проблемы в отрасли.
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5 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru