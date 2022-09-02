Россиян предупредили о фейковых билетах и турах от авиакомпаний

Она отметила, что сделать это можно на сайтах аэропортов, а также Росавиации, Минтранса, Министерств транспорта и туризма страны прилёта.

По её словам, авиакомпании могут продавать билеты и путёвки в страны, которые готовятся закрыться или уже закрыты для россиян.

«Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии ещё не знал, откроется он или нет», — подчеркнула она.

Ранее Ломидзе заявила, что поток туристов из России в Европу в 2022 году сократился до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сообщает RT.