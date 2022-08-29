Мишустин назвал число россиян, которые могут потерять работу в ближайшем квартале

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что порядка 200 тысяч россиян в ближайшем квартале могут стать безработными, сообщает ТАСС.

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На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций глава кабмина отметил, что о каждому из этих граждан следует помочь им найти работу.

Он напомнил, что различные варианты событий, связанных с возможной безработицей, обсуждались ещё 1,5 года назад.

«Но скрытая безработица у нас также есть... Здесь мы должны, может быть, провести ещё ряд совещаний, чтобы нивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается», - подчеркнул глава правительства.

Ранее в Росстате заявили, что уровень безработицы в России в июне остался на историческом минимуме в 3,9%, сообщает RT.

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