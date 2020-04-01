«С вещами на выход». Как грамотно противостоять увольнению

Большинство регионов РФ ушло на недельную самоизоляцию, в результате чего многие предприятия приостановили свою деятельность, а некоторые уже закрылись.

Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, как не лишиться рабочего места на незаконных основаниях.