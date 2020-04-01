«С вещами на выход». Как грамотно противостоять увольнению
Адвокат в эфире НСН даёт советы, как надо работнику выстраивать отношения с начальником, пожелавшему его уволить.
Большинство регионов РФ ушло на недельную самоизоляцию, в результате чего многие предприятия приостановили свою деятельность, а некоторые уже закрылись.
Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, как не лишиться рабочего места на незаконных основаниях.
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«Чтобы не подвергнуться незаконному увольнению, сотрудники должны в первую очередь не подписывать никаких заявлений об увольнении по собственному желанию. Также вас могут попросить работодатели подписать заявление о переводе на другую должность или иные подобные заявления связанные с реорганизацией предприятия. Никаких подобных заявлений в этот опасный период подписывать нельзя! Если работодатель будет вас пытаться ознакомить с каким-либо приказом, то это необходимо делать только после консультации юриста и у вас на это есть время и право» - заявил Карабанов.
Ранее НСН привела мнение экономиста о том, почему россияне не копят деньги «на чёрный день».
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