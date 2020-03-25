Политтехнолог: Путин рассказал не обо всех подготовленных мерах поддержки населения при коронавирусе
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН рассказал о «социальном договоре» власти и населения в обращении Путина.
Президент России Владимир Путин сегодня, 25 марта, выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства озвучил ряд социально-экономических мер, которые помогут стране справиться с «быстрым распространением» COVID-19 и его последствиями. Среди них: полугодовое автоматическое продление всех пособий и льгот без необходимости предоставления каких-либо справок; изменение выплат по больничным листам до конца 2020 года; увеличение размера пособия по безработице до уровня МРОТ и другие.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН высказал мнение, что президент озвучил не все меры поддержки, которые у него подготовлены.
«Обратите внимание, он сидел за столом, что демонстрирует абсолютную уверенность, которая порождает мысль, что это не все меры, которые у него были на столе – то есть сегодня введены не все меры. Он сам сказал, что посмотрят, как будет развиваться ситуация, и после этого будут реагировать. То есть очевидно, что если ситуация будет улучшаться, то что-то ослабят, если ситуация будет ухудшаться, то будут введены новые дополнительные меры. Это и есть четкая реакция власти, которая держит руку на пульсе», - сказал Баширов.
При этом, он отметил, что власть с введением этих мер, пошла на некий «социальный договор» и ждет обратной реакции населения.
«Решение относительно объявления нерабочей недели сильное, но требует консолидации действий и населения, и власти, потому что это направлено на уменьшение количества контактов, что является первым барьером на пути распространения коронавируса. Здесь, конечно, требуется дальнейшая работа по разъяснению населению, что нужно оставаться дома в кругу своей семьи. Иначе этого эффекта, на который рассчитывает власть, мы не получим. То, что предложено президентом, это открытая карта, в том плане, что там очень много доверия. Предлагая эти меры, он надеется на то, что население осознает ответственность и опасность, понимает, что сейчас не время что-то выгадывать, а нужно действовать слаженно и быстро. А эти беспрецедентные меры, что он предложил, показывают, что власть на свою часть этого социального договора готова. Теперь огромная надежда, что население выполнит свою часть», - пояснил свою позицию политтехнолог.
По словам собеседника НСН это политическое решение мог озвучить только президент страны и никто другой, даже не премьер-министр.
«Это именно политическое решение, а правительство это все-таки исполнительный орган. Люди выбирают президента и Федеральное Собрание, а не правительство. Поэтому именно с этого уровня должно было это прозвучать. Далее, думаю, мы услышим вторую и третью волну от сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы, которые должны будут изложить свой взгляд, как они будут вписываться в эту работу», - заключил Марат Баширов.
Президент России в ходе своего обращения к гражданам распорядился перенести день голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на неопределенный срок. Также он предложил обложить проценты по банковским вкладам граждан России более 1 миллиона рублей налогом в 13%. Кроме того, глава государства объявил следующую неделю нерабочей. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно с сохранением зарплаты.
Однако, экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал о последствиях "выходной недели" для экономики страны.
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