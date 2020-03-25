Политтехнолог: Путин рассказал не обо всех подготовленных мерах поддержки населения при коронавирусе

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 марта, выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства озвучил ряд социально-экономических мер, которые помогут стране справиться с «быстрым распространением» COVID-19 и его последствиями. Среди них: полугодовое автоматическое продление всех пособий и льгот без необходимости предоставления каких-либо справок; изменение выплат по больничным листам до конца 2020 года; увеличение размера пособия по безработице до уровня МРОТ и другие.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН высказал мнение, что президент озвучил не все меры поддержки, которые у него подготовлены.

«Обратите внимание, он сидел за столом, что демонстрирует абсолютную уверенность, которая порождает мысль, что это не все меры, которые у него были на столе – то есть сегодня введены не все меры. Он сам сказал, что посмотрят, как будет развиваться ситуация, и после этого будут реагировать. То есть очевидно, что если ситуация будет улучшаться, то что-то ослабят, если ситуация будет ухудшаться, то будут введены новые дополнительные меры. Это и есть четкая реакция власти, которая держит руку на пульсе», - сказал Баширов.

При этом, он отметил, что власть с введением этих мер, пошла на некий «социальный договор» и ждет обратной реакции населения.