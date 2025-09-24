«Ценообразование на рынке не удовлетворяет потребности перевозчиков в расходах. Увеличились затраты на топливо, платные дороги, расходные материалы на автомобили. Но не увеличилась стоимость перевозок. Перевозчики закрыли 2024 год с убытками 17% от себестоимости расходов. Работы мало, и цены на перевозки опять пошли на спад. И, может быть, перевозчики особо не хотят ехать на дальние расстояния. Потому что если ехать за грузом, нужно брать какой-то попутный груз, а его может не быть. На прибыль перевозчика влияют много факторов, в том числе много пунктов АПВГК (автоматические пункты весогабаритного контроля, - прим. НСН) на дорогах, которые некорректно работают. Из-за этого перевозчики несут дополнительные убытки. Плюс у нас сегодня засилие иностранных перевозчиков, которые перевозятся через каботаж. Они берут за услугу дешевле, чем чем наши перевозчики. Это тоже одна из проблем - все, что связано с перевозками в Китае», - рассказал он.

Также Матягин уточнил, что большой процент транспортных компаний сейчас находится на стадии банкротства.

«Так что в отрасли продолжается существенный кризис. Плюс на все это накладываются ключевые ставки. Бизнесу проще вкладываться на депозиты и получать 100% дохода, чем в реальное производство. Плюс на рынке есть очень серьёзные задолженности - перед транспортной компанией от заказчиков и у транспортной компании перед своими заказчиками. Думаю, что 15-20% компаний сегодня находятся на стадии банкротства», - подытожил он.

Ранее председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов заявил НСН, что чаще всего в ДТП попадают нелегальные перевозчики, работающие под видом заказных рейсов. Такие водители не проходят медицинский контроль, а за состоянием техники никто не следит.

