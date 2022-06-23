«С работой и паспортом»: Как изменится правовой статус беженцев Донбасса в России
В Совфеде заявили, что для переселенцев будут отменены трудовые патенты, а юристы уверены – скоро будет упрощен и порядок получения гражданства РФ.
Для работы на территории России беженцы из республик Донбасса не должны будут оформлять трудовые патенты, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ране вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что МВД подготовило инициативу о правовом положении беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и украинских регионов.
«Все, что будет способствовать нормальной жизни людей – это хорошо. Мы облегчаем те проблемы, с которым сталкиваются беженцы. Для беженцев будут отменены трудовые патенты, они могут устраиваться на работу. При этом мы страдаем от недостатка рабочих рук, здесь есть обоюдный интерес. Сейчас многие из них просто временно проживают, являются временными переселенцами, многие же собираются возвращаться домой. Если будут созданы возможности для облегченного получения статуса беженца, это будет хорошо, сейчас есть определенные сложности. Для работы здесь можно оставаться гражданином Украины, просто у этих людей не будут требовать трудового патента. МВД может принять такой вариант», - отметил он.
Со своей стороны заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что и сейчас статус беженцев из республик Донбасса и Украины отличается от статуса обычных переселенцев.
«Они отличаются от переселенцев, которые в обычном порядке приезжают, государство предпринимает целый ряд мер, чтобы создать комфортные условия – это касается размещения, единоразовых выплат, устройства детей в школы, получения медицинской помощи. Статус у них беженца, но при этом есть те поручения, которые дал президент – например, усыновление сирот в упрощенном порядке, все сделано уже для этого. Количество семей, которые приезжают к нам, не спадает. Этим и обусловлена подготовка этого проекта МВД», - объяснил он.
Соловьев также предположил, что в скором времени эти люди смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.
«Мы понимаем, что эти люди неоднородные – есть люди, которые к нам перемещаются с территорий ДНР и ЛНР, есть люди, которые перемещаются с освобождаемых территорий, есть граждане, которые из областей Украины – Херсонской, Запорожской – сюда приезжают. Надо ввести режим пребывания в зависимости от того, откуда люди, какой у них статус. Необходимо вводить упрощенный порядок получения российского гражданства для таких людей. Скорее всего, в ближайшее время это будет реализовано», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».
Несмотря на снятие в отношении Украины, ДНР и ЛНР временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов, сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк.
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