«С работой и паспортом»: Как изменится правовой статус беженцев Донбасса в России

Для работы на территории России беженцы из республик Донбасса не должны будут оформлять трудовые патенты, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ране вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что МВД подготовило инициативу о правовом положении беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и украинских регионов.

«Все, что будет способствовать нормальной жизни людей – это хорошо. Мы облегчаем те проблемы, с которым сталкиваются беженцы. Для беженцев будут отменены трудовые патенты, они могут устраиваться на работу. При этом мы страдаем от недостатка рабочих рук, здесь есть обоюдный интерес. Сейчас многие из них просто временно проживают, являются временными переселенцами, многие же собираются возвращаться домой. Если будут созданы возможности для облегченного получения статуса беженца, это будет хорошо, сейчас есть определенные сложности. Для работы здесь можно оставаться гражданином Украины, просто у этих людей не будут требовать трудового патента. МВД может принять такой вариант», - отметил он.

Со своей стороны заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что и сейчас статус беженцев из республик Донбасса и Украины отличается от статуса обычных переселенцев.