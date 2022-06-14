В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

«Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев», - приводит РИА Новости слова мэра.

По словам Гржиба, он не раз предупреждал кабмин о том, что Прага уже не располагает возможностями для приема новых беженцев.

В мае первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявлял, что в стране осталось порядка 200 тысяч беженцев из Украины, а остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику.

