В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

Мэрия Праги приняла решение закрыть центр помощи беженцам из-за того, что в город направляется наибольшее количество прибывающих в Чехию украинских беженцев и город уже не располагает возможностями для их размещения. Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.

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«Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев», - приводит РИА Новости слова мэра.

По словам Гржиба, он не раз предупреждал кабмин о том, что Прага уже не располагает возможностями для приема новых беженцев.

В мае первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявлял, что в стране осталось порядка 200 тысяч беженцев из Украины, а остальные из зарегистрированных 342 тысяч человек покинули республику.

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ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:БеженцыУкраинаЧехия
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