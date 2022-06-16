Беженцев из Украины, ДНР и ЛНР могут начать высылать из России в августе

Правило связано с истечением 90 дней с даты снятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с этими государствами. До этого срока для иностранцев действует специальный режим, позволяющий им пребывать в России без постановки на учет.

С начала российской военной операции на Украине в Россию приехало свыше 1,8 млн украинских беженцев.

