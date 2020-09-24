Власти Москвы оценили вероятность введения нового карантина

Власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.

Вместе с тем в Москве приостановили работу несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушений сотрудниками санитарных норм. В частности, их уличили в отказе от ношения масок и перчаток во время работы.

Как рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, закрыть пришлось 43 магазина. Он пояснил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

