Власти Москвы оценили вероятность введения нового карантина
Власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.
Вместе с тем в Москве приостановили работу несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушений сотрудниками санитарных норм. В частности, их уличили в отказе от ношения масок и перчаток во время работы.
Как рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, закрыть пришлось 43 магазина. Он пояснил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.
С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.
В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Суд постановил вернуть России серебряную медаль Олимпиады-2014
- Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
- Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере
- Визит Зеленского в Белоруссию отложили на год
- На квартиру Навального наложили арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru