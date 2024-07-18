«С охраной надежнее»: Выдачу оружия сотрудникам ЦБ сочли опасным

«Ношение табельного оружия — не только право, но и очень серьезная обязанность. Предложение Росгвардии разрешить выдачу огнестрельного короткоствольного оружия отчасти оправданно, однако оно влечет за собой дополнительные серьезные риски. Ведь использовать огнестрельное оружие нужно в соответствии с действующим законодательством, малейшее нарушение которого приведет к уголовному преследованию должностного лица. Поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем применять огнестрельное оружие — последствия могут быть негативными и для самого стрелка, и для жертвы. Получается, что Росгвардия перекладывает ответственность с себя на самих чиновников, которые подлежат государственной охране. Было бы более разумно и надежно обеспечивать личную безопасность сотрудников ЦБ путем личной охраны», — сказал Иванников.

Собеседник НСН добавил, что в случае принятия соответствующего решения чиновники обязаны будут сдать экзамен на владение оружием.

«Экзамены, безусловно, нужно будет сдать, но самый главный экзамен — это жизнь. В жизни зачастую все несколько иначе, чем на экзаменах», — подытожил он.

Ранее полковник полиции Александр Самойлов заявлял НСН, что в России приобрести оружие, на которое не нужно разрешение, могут граждане старше 18 лет. Это распространяется на механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства, пневматическое оружие с определенными характеристиками, а также списанное оружие, более известное как «охолощенное».

