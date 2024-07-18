«С охраной надежнее»: Выдачу оружия сотрудникам ЦБ сочли опасным
Применение табельного огнестрельного оружия влечет за собой серьезные риски — его неправомерное использование приведет к уголовному преследованию, сказал НСН Олег Иванников.
Предлагая выдать сотрудникам Центробанка огнестрельное оружие, Росгвардия пытается снять с себя ответственность, хотя куда разумнее приставить к высокопоставленным чиновникам ЦБ личную охрану. Об этом НСН заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
Росгвардия ранее предложила дать право высокопоставленным сотрудникам Банка России на ношение боевого оружия. Об этом сообщило издание РБК. В пресс-службе регулятора объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности в новых регионах страны. По мнению Иванникова, правильнее было бы обеспечить высокопоставленных чиновников ЦБ личной охраной.
«Ношение табельного оружия — не только право, но и очень серьезная обязанность. Предложение Росгвардии разрешить выдачу огнестрельного короткоствольного оружия отчасти оправданно, однако оно влечет за собой дополнительные серьезные риски. Ведь использовать огнестрельное оружие нужно в соответствии с действующим законодательством, малейшее нарушение которого приведет к уголовному преследованию должностного лица. Поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем применять огнестрельное оружие — последствия могут быть негативными и для самого стрелка, и для жертвы. Получается, что Росгвардия перекладывает ответственность с себя на самих чиновников, которые подлежат государственной охране. Было бы более разумно и надежно обеспечивать личную безопасность сотрудников ЦБ путем личной охраны», — сказал Иванников.
Собеседник НСН добавил, что в случае принятия соответствующего решения чиновники обязаны будут сдать экзамен на владение оружием.
«Экзамены, безусловно, нужно будет сдать, но самый главный экзамен — это жизнь. В жизни зачастую все несколько иначе, чем на экзаменах», — подытожил он.
Ранее полковник полиции Александр Самойлов заявлял НСН, что в России приобрести оружие, на которое не нужно разрешение, могут граждане старше 18 лет. Это распространяется на механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства, пневматическое оружие с определенными характеристиками, а также списанное оружие, более известное как «охолощенное».
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