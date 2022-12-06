«С неба упадет?»: Депутат Госдумы назвала невозможной выплату 13-й пенсии

Накануне сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Кроме того, предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (сейчас это делают с 80 лет). Бессараб отметила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров и так выросли практически на 20%.

«Тринадцатая зарплата в организациях планируется по результатам финансово-экономической деятельности, когда результат превосходит ожидания и планы на год. В этом случае добросовестные работодатели делятся этим дополнительным куском пирога с работниками. Что такое 13-я пенсия мне совершенно непонятно. У нас солидарная пенсионная страховая система, уплата взносов производится ежемесячно в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Откуда фракция предлагает взять средства на 13-ю пенсию, не могу представить. Напомню, что в 2022 году по поручению президента страховые, социальные и военные пенсии были увеличены. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли практически на 20% и к концу этого года достигли почти 21 тысячу рублей», - сказала Бессараб.

Она отметила, что инициатива депутатов была не просчитана должным образом. Бессараб также указала, что они нарушили статью 83 Бюджетного кодекса, которая предполагает пояснить, из каких средств можно сделать выплаты 13-й пенсии.