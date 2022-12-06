«С неба упадет?»: Депутат Госдумы назвала невозможной выплату 13-й пенсии
В России и так солидарная пенсионная страховая система, пенсия по старости к концу этого года достигла 21 тысячи рублей, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Выплата 13-й пенсии в России невозможна, у страны нет дополнительных средств, которые можно было бы пустить на такую инициативу, а ее авторы не просчитали предложение должным образом, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России» Светлана Бессараб в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Кроме того, предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (сейчас это делают с 80 лет). Бессараб отметила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров и так выросли практически на 20%.
«Тринадцатая зарплата в организациях планируется по результатам финансово-экономической деятельности, когда результат превосходит ожидания и планы на год. В этом случае добросовестные работодатели делятся этим дополнительным куском пирога с работниками. Что такое 13-я пенсия мне совершенно непонятно. У нас солидарная пенсионная страховая система, уплата взносов производится ежемесячно в соответствии с установленными нормативами по законодательству. Откуда фракция предлагает взять средства на 13-ю пенсию, не могу представить. Напомню, что в 2022 году по поручению президента страховые, социальные и военные пенсии были увеличены. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли практически на 20% и к концу этого года достигли почти 21 тысячу рублей», - сказала Бессараб.
Она отметила, что инициатива депутатов была не просчитана должным образом. Бессараб также указала, что они нарушили статью 83 Бюджетного кодекса, которая предполагает пояснить, из каких средств можно сделать выплаты 13-й пенсии.
«В следующем году, с 1 января, индексация также предполагается на 4,8%. Часть пенсионеров получает январскую пенсию уже в декабре перед праздниками. Они получат пенсию, увеличенную на 4,8%. Таким образом, объективно инициатива не просчитана. Уверена, что там нарушена статья 83 Бюджетного кодекса, которая предполагает пояснить, из каких средств можно сделать такие выплаты. А пояснить это невозможно, потому что откуда взять такие дополнительные средства? С вертолета разбросать?», - резюмировала Бессараб.
Так, изменить предлагается закон «О страховых пенсиях». Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что старики сейчас ― это самые социально незащищенные граждане России, а поэтому им нужна помощь со стороны государства.
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