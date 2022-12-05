Путин продлил заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года

Накопительная часть пенсии была заморожена в России с 2014 года. 6% от общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам для того, чтобы сократить объем дефицита Пенсионного фонда.

Совет Федерации 30 ноября принял закон, согласно которому в России будет продлена заморозка накопительной части пенсий до 2025 года.

