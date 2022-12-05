Путин продлил заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Накопительная часть пенсии была заморожена в России с 2014 года. 6% от общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались на пенсию будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам для того, чтобы сократить объем дефицита Пенсионного фонда.
Совет Федерации 30 ноября принял закон, согласно которому в России будет продлена заморозка накопительной части пенсий до 2025 года.
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