В Госдуме предложили выплачивать тринадцатую пенсию в декабре

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в Госдуму законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

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Законопроект планируется внести в Думу уже 6 декабря. Документ, предлагающий внести изменения в закон «О страховых пенсиях», предусматривает введение с декабря 2022 года ежегодной выплаты каждому пенсионеру дополнительной пенсии по старости (так называемой тринадцатой пенсии), пишет Газета.ру.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. Сейчас такая норма действует для пенсионеров старше 80 лет, пишет Ura.ru.

Как отметил лидер фракции Сергей Миронов, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и «государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Справедливая РоссияСергей МироновПенсияГосдума
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