«Дотации не помогут»»: В Госдуме рассказали, как добиться пенсии в 40 тысяч рублей

Пенсия должна покрывать 40% утраченного дохода, поэтому только серьезное увеличение заработных плат будет способствовать повышению размера выплат пенсионерам, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.

В 2022 году россияне считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тыс. руб. в месяц, следует из исследования Superjob. За год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%.

«Пенсия – это часть утраченного заработка при наступлении определенных событий в связи со старостью, инвалидностью и так далее. Пенсия должна замещать 40% утраченного заработка. Если у нас в стране сейчас средняя заработная плата не составляет 100 тысяч рублей, конечно, пенсия не может 40 тысяч составлять», - отметила Бессараб.

Она также объяснила, что только серьезное увеличение заработных плат позволит повысить пенсии, других вариантов сегодня нет.