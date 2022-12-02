«Дотации не помогут»»: В Госдуме рассказали, как добиться пенсии в 40 тысяч рублей
При средней зарплате в 100 тысяч рублей пенсия будет приближаться к 40 тысячам, заявила НСН депутат Светлана Бессараб.
Пенсия должна покрывать 40% утраченного дохода, поэтому только серьезное увеличение заработных плат будет способствовать повышению размера выплат пенсионерам, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.
В 2022 году россияне считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тыс. руб. в месяц, следует из исследования Superjob. За год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%.
«Пенсия – это часть утраченного заработка при наступлении определенных событий в связи со старостью, инвалидностью и так далее. Пенсия должна замещать 40% утраченного заработка. Если у нас в стране сейчас средняя заработная плата не составляет 100 тысяч рублей, конечно, пенсия не может 40 тысяч составлять», - отметила Бессараб.
Она также объяснила, что только серьезное увеличение заработных плат позволит повысить пенсии, других вариантов сегодня нет.
«При каких обстоятельствах она может достичь таких размеров? Только при серьезном увеличении заработных плат трудящихся. У нас солидарная система, 16% страховых взносов отправляются на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица для формирования будущей пенсии. Если у нас сейчас отправляется в лучшем случае восемь тысяч рублей в месяц, а на каждого пенсионера приходится всего лишь 1,6 работающих, это еще несколько тысяч рублей. Каким образом из этого сделать 46 тысяч? Дотациями из федерального бюджета при сорока миллионах пенсионеров невозможно. Можно, конечно, один раз напечатать денег, дать по 46 тысяч и ждать витка инфляции, чтобы снова печатать новые», - рассказала депутат.
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 4,8% с 1 января. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе парламентского диалога в Совете Федерации. Таким образом, средний размер пенсии составит 21 864 руб.
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