Мирошник: Украина не хочет забирать тела погибших солдат

Украина не стремится забрать тела погибших солдат ВСУ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

«Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество», - подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, стремление Киева забрать погибших проявляется только на словах. Украинская сторона отказывается от тел, поскольку демонстрирует минимальные потери ВСУ и боится подрыва имиджа власти. Как отметил Мирошник, Киев устраивает, «что этот вопрос находится в неизвестности, что семьям можно не выплачивать деньги».

На минувшей неделе Россия и Украина обменялись телами погибших военных, Киеву передали 1000 тел, Москва получила останки 31 бойца, пишет 360.ru.

