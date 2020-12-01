Названы самые опасные из-за коронавируса регионы РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах России сохраняется проблема коечного фонда для больных коронавирусом, сообщает РИА Новости.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 министр отметил, что менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах. «Наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», - добавил Мурашко.

С начала пандемии в России зафиксировано 2 322 056 случаев коронавируса, в том числе 26 402 - за последние 24 часа. Выздоровели 1 803 467 человек, 40 464 пациента умерли.





