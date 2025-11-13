Стало известно о возможных изменениях маткапитала в 2026 году

Сегодня такая поддержка предоставляется только на региональном уровне. Перспективы изменения федеральных выплат в предстоящем году пока остаются неопределенными, так как правительство занимает консервативную позицию в вопросах использования материнского капитала из-за рисков незаконного обналичивания средств.

Парламентарий также сообщила о предстоящей индексации выплат на 6,8 процента. После повышения размер маткапитала составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и более 974 тысяч рублей на второго, при условии, что на первого ребенка семья не получала выплату. К 2027 году выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, как изменить механизм маткапитала для повышения рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

