Стало известно о возможных изменениях маткапитала в 2026 году

В России рассматривается возможность расширения федеральной программы материнского капитала на семьи с третьим и последующими детьми, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Сегодня такая поддержка предоставляется только на региональном уровне. Перспективы изменения федеральных выплат в предстоящем году пока остаются неопределенными, так как правительство занимает консервативную позицию в вопросах использования материнского капитала из-за рисков незаконного обналичивания средств.

Парламентарий также сообщила о предстоящей индексации выплат на 6,8 процента. После повышения размер маткапитала составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и более 974 тысяч рублей на второго, при условии, что на первого ребенка семья не получала выплату. К 2027 году выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, как изменить механизм маткапитала для повышения рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:ДетиМаткапитал

