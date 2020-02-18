С 20 февраля в России будет ограничен въезд для граждан КНР

Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Как передает агентство, прием и выдача соответствующих документов, в том числе приглашений на посещение РФ, будут приостановлены уже 19 февраля. Данное распоряжение уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Также приостановлен прием документов и разрешений для работодателей, которые привлекают иностранных работников, и выдача разрешений на работу гражданам КНР, которые находятся за пределами России.

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов во время пресс-конференции в НСН заявил, что предпринимаемых российскими властями мер по предотвращению распространения нового коронавируса достаточно.





