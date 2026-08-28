«Бульдожьи щеки» и простатит: Чем грозит россиянам сидячая работа
Офисная работа усугубляет проблемы со здоровьем и старит кожу, заявила НСН Татьяна Егорова.
Основные враги упругого лица — алкоголь, сидячий образ жизни и генетика, рассказала НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Длительная работа за компьютером может косвенно влиять на появление так называемых «бульдожьих щек» — возрастного птоза нижней трети лица. Причиной становятся не сами часы у монитора, а связанные с ними нарушения осанки, напряжение мышц шеи и ухудшение лимфооттока. Об этом сообщают «Известия». Егорова подтвердила выводы коллег.
«На формирование таких морщин еще влияет и наш морфотип старения. Большинство славян стареют по дифференционно-отечному типу, его еще называют “усталым” или “пьяным”. А сидячий образ жизни добавляет таких проблемы. Чтобы этого избежать необходимо заниматься физкультурой и спортом, а в идеале иметь хорошего тренера, чтобы в каждой мышце соблюдался тонус. Иначе последствия затронут не только лицо — у мужчин уже в 30 лет появляется простатит за счет нарушения кровообращения органов малого таза. Избежать таких проблем помогут здоровый образ жизни, свежий воздух, хороший сон и правильное питание. В косметологии также есть процедура СМАС-лифтинг — безоперационная подтяжка лица и тела с помощью сфокусированного ультразвука. Ее достаточно делать раз в год и ткани лица не будут плыть вниз. Она не дешевая, но на самом деле помогает», — отметила она.
Ранее Егорова объяснила НСН, почему россияне стали реже ходить к косметологу.
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