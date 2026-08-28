Основные враги упругого лица — алкоголь, сидячий образ жизни и генетика, рассказала НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Длительная работа за компьютером может косвенно влиять на появление так называемых «бульдожьих щек» — возрастного птоза нижней трети лица. Причиной становятся не сами часы у монитора, а связанные с ними нарушения осанки, напряжение мышц шеи и ухудшение лимфооттока. Об этом сообщают «Известия». Егорова подтвердила выводы коллег.