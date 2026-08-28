Захарова прокомментировала возможный концерт Уэста в РФ

Россия никогда не закрывала, не закрывает и не будет закрывать двери никаким артистам. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя возможность концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, она указала, что не помнит случаев беспричинного отказа в выступлении в России каким-то артистам.

«Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно нарушая наши законы», - заключила дипломат.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщили, что запрета на проведение концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/ТАСС
ТЕГИ:Мария ЗахароваРоссияКонцертРэпер

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