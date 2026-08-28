Захарова прокомментировала возможный концерт Уэста в РФ
Россия никогда не закрывала, не закрывает и не будет закрывать двери никаким артистам. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя возможность концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, она указала, что не помнит случаев беспричинного отказа в выступлении в России каким-то артистам.
«Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно нарушая наши законы», - заключила дипломат.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщили, что запрета на проведение концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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