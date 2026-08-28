Россиянам рассказали о возможностях цифрового рубля при покупках за рубежом

По его словам, процесс таких покупок может выглядеть достаточно просто. Например, россиянин оплачивает товар или услугу в Казахстане цифровыми рублями, а система автоматически конвертирует их в цифровые тенге.

Эксперт отметил, что аналогичным образоом может быть реализован механизм покупок в Китае и других странах БРИКС. Однако для этого следует развивать соответствующую инфраструктуру.

«Российское регулирование уже предусматривает возможность трансграничного взаимодействия... однако полноценная система для повседневных зарубежных покупок пока не создана», — заключил Порошин.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что цифровой рубль может быть заблокирован за неуплату налогов.