«Зачумленный» корабль

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама, уже второй россиянин госпитализирован с коронавирусом COVID-2019. По сообщению посольства России в Японии, заболел муж туристки, у которой заподозрили наличие коронавируса днем ранее. Мужчина доставлен в специализированное медучреждение, болезнь у него протекает без симптомов, состояние удовлетворительное. Его жену с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

Затянувшийся круиз начался 20 января, когда судно Diamond Princess вышло из Иокогамы по маршруту, который предусматривал, в частности, посещение Гонконга и Окинавы. Вернуться корабль должен был 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров, и по требованию Минздрава Японии лайнер закрыли на карантин. Его срок истекает 19 февраля.

Между тем, к 17 февраля число инфицированных на корабле перевалило за 500. В связи с этим власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, а остальных оставить на судне до истечения срока карантина. Есть и жертва вспышки коронавируса на борту лайнера: пожилая китаянка 1 февраля была доставлена с корабля в японскую больницу с пневмонией, 12 февраля ее состояние резко ухудшилось, на следующий день она умерла.

На борту «зараженного» судна путешествовали пассажиры целого ряда стран, некоторые из которых решили централизованно эвакуировать своих сограждан с Diamond Princess. Так, 16 февраля посольство США в Японии заявило, что всех американцев вывезет домой чартерными рейсами. Всего на борту зараженного лайнера было 300 граждан США, у 14 из которых диагностировали коронавирус. Зараженных доставят в страну отдельно под наблюдением медиков. Сообщалось, что на лайнере было 24 россиянина. Их вывозить централизованно не будут, - отмечает «Лента.ру».

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, зафиксированная в конце декабря в городе Ухани, административном центре провинции Хубэй, по последним данным, стала причиной смерти почти двух тысяч человек, общее число заболевших, по сообщению китайских властей, превысило 72 тысячи человек, большинство из которых являются гражданами Китая. Выздоровели 12,5 тысяч. За пределами КНР случаи заражения отмечены почти в трех десятках стран Юго-Восточной Азии, в США, Канаде, Австралии и в европейских странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

