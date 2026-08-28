Jony признался, что в школе был фанатом Майкла Джексона

По словам исполнителя, американский певец был для него «целым отдельным миром».

«Я докапывался до неизданных песен, акапелл, живых выступлений, студийников, инструменталов — у меня в плейлисте был только один Майкл Джексон», - рассказал Jony.

Он также добавил, что после школы стал слушать Coldplay, Бруно Марса, Nirvana, Nickelback и других, а благодаря брату - рэперов, в том числе 50 Cent и DMX.

Ранее в компании Sony сообщили, что после выхода байопика «Майкл» вырос интерес к музыке поп-короля Майкла Джексона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

