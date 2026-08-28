Jony признался, что в школе был фанатом Майкла Джексона
Певец Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) признался, что в школьные годы взахлеб слушал Майкла Джексона. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам исполнителя, американский певец был для него «целым отдельным миром».
«Я докапывался до неизданных песен, акапелл, живых выступлений, студийников, инструменталов — у меня в плейлисте был только один Майкл Джексон», - рассказал Jony.
Он также добавил, что после школы стал слушать Coldplay, Бруно Марса, Nirvana, Nickelback и других, а благодаря брату - рэперов, в том числе 50 Cent и DMX.
Ранее в компании Sony сообщили, что после выхода байопика «Майкл» вырос интерес к музыке поп-короля Майкла Джексона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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