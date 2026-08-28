Экс-глава Пушкинского музея раскрыла, что ждет похищенные «Сокровища Вильены»
Золотые чаши и бутылки из музея Испании, скорее всего, интересовали преступников из-за материала, заявила НСН Елизавета Лихачева.
Похищенные из средневекового Вильена золотые предметы, вероятнее всего, будут переплавлены, и найти их шансов практически нет. Об этом НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
В Испании всего за четыре минуты украли одну из самых важных в мире коллекций золота эпохи бронзового века, сообщает испанская газета ABC. Ограбление произошло в музее средневекового города Вильена. Были похищены чаши, браслеты, бутылки и другие изделия возрастом более 3000 лет и датированные примерно 1000 годом до нашей эры. Лихачева раскрыла, где могут всплыть украденные ценности.
«Преступники определенно рассчитывают на переплавку. Я очень сомневаюсь, что эти ценности легко будет найти. Вероятнее всего, они теперь всплывут где-то только в переплавленном виде. Разговор о черном археологическом рынке — это обширный вопрос. Теоретически, да, возможно они туда попадут. Надо понимать, есть ли на них покупатели. Учитывая, что это были браслеты, чаши, я думаю, что преступники ориентировались на материал, а не на предметы», — отметила она.
Ранее из французского музея ювелирного дела Рене Лалика украли драгоценности на сумму 4 млн евро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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