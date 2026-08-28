Похищенные из средневекового Вильена золотые предметы, вероятнее всего, будут переплавлены, и найти их шансов практически нет. Об этом НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

В Испании всего за четыре минуты украли одну из самых важных в мире коллекций золота эпохи бронзового века, сообщает испанская газета ABC. Ограбление произошло в музее средневекового города Вильена. Были похищены чаши, браслеты, бутылки и другие изделия возрастом более 3000 лет и датированные примерно 1000 годом до нашей эры. Лихачева раскрыла, где могут всплыть украденные ценности.