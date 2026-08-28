Путин заявил о борьбе России за свое настоящее и будущее

Россия ведет борьбу за настоящее и будущее страны, а для достижения совместной победы крайне важен личный вклад каждого гражданина. Об этом президент Владимир Путин заявил 28 августа на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», проходящем в Нижнем Новгороде, передают «Известия».

По словам главы государства, эта работа опирается на практические шаги по повышению уровня жизни и благополучия людей. Путин отметил, что в общем деле участвуют волонтеры, работники социальной сферы, инженеры, предприниматели и управленцы, благодаря которым государство сохраняет силу и укрепляет суверенитет.

Путин назвал наращивание ударов по Украине результатом «авантюры» Киева

В ходе выступления президент дал отдельное поручение Агентству стратегических инициатив. Ведомству предстоит проработать новые инструменты поддержки бизнеса для вложений в образовательные и социальные проекты, включая модернизацию поликлиник, школ, а также спортивной и молодежной инфраструктуры.

Кроме того, Путин обозначил ключевой ориентир при принятии любых государственных решений. Он резюмировал, что в центре всех программ и шагов власти должны находиться интересы обычных людей и российских семей, их повседневные потребности и стремления.

Ранее Путин подписал указ о мерах безопасности критической инфраструктуры в условиях внешних угроз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСемьяРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры