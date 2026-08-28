Путин заявил о борьбе России за свое настоящее и будущее

Россия ведет борьбу за настоящее и будущее страны, а для достижения совместной победы крайне важен личный вклад каждого гражданина. Об этом президент Владимир Путин заявил 28 августа на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», проходящем в Нижнем Новгороде, передают «Известия».

По словам главы государства, эта работа опирается на практические шаги по повышению уровня жизни и благополучия людей. Путин отметил, что в общем деле участвуют волонтеры, работники социальной сферы, инженеры, предприниматели и управленцы, благодаря которым государство сохраняет силу и укрепляет суверенитет.