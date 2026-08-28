Путин заявил о борьбе России за свое настоящее и будущее
Россия ведет борьбу за настоящее и будущее страны, а для достижения совместной победы крайне важен личный вклад каждого гражданина. Об этом президент Владимир Путин заявил 28 августа на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», проходящем в Нижнем Новгороде, передают «Известия».
По словам главы государства, эта работа опирается на практические шаги по повышению уровня жизни и благополучия людей. Путин отметил, что в общем деле участвуют волонтеры, работники социальной сферы, инженеры, предприниматели и управленцы, благодаря которым государство сохраняет силу и укрепляет суверенитет.
В ходе выступления президент дал отдельное поручение Агентству стратегических инициатив. Ведомству предстоит проработать новые инструменты поддержки бизнеса для вложений в образовательные и социальные проекты, включая модернизацию поликлиник, школ, а также спортивной и молодежной инфраструктуры.
Кроме того, Путин обозначил ключевой ориентир при принятии любых государственных решений. Он резюмировал, что в центре всех программ и шагов власти должны находиться интересы обычных людей и российских семей, их повседневные потребности и стремления.
Ранее Путин подписал указ о мерах безопасности критической инфраструктуры в условиях внешних угроз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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