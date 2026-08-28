Давно больше 20%: Как удалось нарастить долю российских вин в магазинах
Александр Ставцев раскрыл НСН, что российское вино представлено в основном в ценовой группе до 800 рублей, а эта категория очень востребована покупателями.
В сетевых продуктовых магазинах доля российских вин уже давно преобладает. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев подтвердил это.
«В маленьких форматах, где до 150 наименований вина, российские вина уже давно преобладают. Это так называемые магазины у дома – «Пятерочка», «Магнит». Российское вино представлено в основном в ценовой группе до 800 рублей. Эта категория сейчас наиболее востребована потребителями. Импортного вина в этой категории мало, так как у нас действуют повышенные ставки ввозных таможенных пошлин, акциз, который возвращается российским производителям на импортные вина. Поэтому российские вина сейчас наиболее доступны. Это одна из причин роста доли. Кроме того, после объявления Минпромторгом введения обязательной квоты многие ретейлеры к этому подготовились», — рассказал он.
При этом Ставцев уточнил, что некоторым форматам магазинов, продающих вина, пока сложно выполнить квоту Минпромторга.
«Магазинам, где 30 наименований вина, выполнить квоту и в 20%, и в 70% по российскому вину несложно. А есть форматы винотек, где общий ассортимент вина может измеряться тысячами наименований. И вот в этих магазинах пока доля ниже, в некоторых объектах она даже ниже 10%. Достижение квоты 20% всеми участниками рынка реалистично, но пока этого нет», — подытожил он.
Ранее Ставцев заявил НСН, что основное сырье для виски закупается за рубежом, но в целом российское производство занимает уже 60% рынка.
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