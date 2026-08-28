В сетевых продуктовых магазинах доля российских вин уже давно преобладает. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев подтвердил это.

«В маленьких форматах, где до 150 наименований вина, российские вина уже давно преобладают. Это так называемые магазины у дома – «Пятерочка», «Магнит». Российское вино представлено в основном в ценовой группе до 800 рублей. Эта категория сейчас наиболее востребована потребителями. Импортного вина в этой категории мало, так как у нас действуют повышенные ставки ввозных таможенных пошлин, акциз, который возвращается российским производителям на импортные вина. Поэтому российские вина сейчас наиболее доступны. Это одна из причин роста доли. Кроме того, после объявления Минпромторгом введения обязательной квоты многие ретейлеры к этому подготовились», — рассказал он.