Партию «Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Калининградской области. Об этом сообщает «Коммерсант».

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С иском об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в суд обратилось региональное отделение партии «Коммунисты России». Оно указало на использование «яблочниками» запрещённых соцсетей для агитации, а также сослалось на решение Верховного суда РФ, отменившего регистрацию федерального списка партии на выборах в Госдуму.

В итоге Калининградский областной суд удовлетворил иск «Коммунистов России». Это уже четвертый случай, где «Яблоко» сняли с выборов в региональные законодательные органы.

Ранее Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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