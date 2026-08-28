Партию «Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области
Партию «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Калининградской области. Об этом сообщает «Коммерсант».
С иском об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в суд обратилось региональное отделение партии «Коммунисты России». Оно указало на использование «яблочниками» запрещённых соцсетей для агитации, а также сослалось на решение Верховного суда РФ, отменившего регистрацию федерального списка партии на выборах в Госдуму.
В итоге Калининградский областной суд удовлетворил иск «Коммунистов России». Это уже четвертый случай, где «Яблоко» сняли с выборов в региональные законодательные органы.
Ранее Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Партию «Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области
- Jony признался, что в школе был фанатом Майкла Джексона
- Захарова прокомментировала возможный концерт Уэста в РФ
- Давно больше 20%: Как удалось нарастить долю российских вин в магазинах
- Риски - на родителей: Почему на школьной форме ставят лимиты по использованию
- Россиянам рассказали о возможностях цифрового рубля при покупках за рубежом
- Экс-глава Пушкинского музея раскрыла, что ждет похищенные «Сокровища Вильены»
- «Бульдожьи щеки» и простатит: Чем грозит россиянам сидячая работа
- Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина
- СМИ раскрыли детали стрельбы у ресторана на Рублевке