Партию «Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области

С иском об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в суд обратилось региональное отделение партии «Коммунисты России». Оно указало на использование «яблочниками» запрещённых соцсетей для агитации, а также сослалось на решение Верховного суда РФ, отменившего регистрацию федерального списка партии на выборах в Госдуму.

В итоге Калининградский областной суд удовлетворил иск «Коммунистов России». Это уже четвертый случай, где «Яблоко» сняли с выборов в региональные законодательные органы.

Ранее Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».