Россиян предупредили об опасности привыкания к тревоге

По её словам, подобное состояние мешает обратиться за помощью. Помимо привыкания этому также мешает страх перед обращением к специалисту, так как поход к психиатру у многих ассоциируется с тяжёлым заболеванием.

Кроме того, отказ от консультации с врачом может быть связан и со стыдом.

«Многие боятся осуждения. Им кажется, что обращение к психиатру — признание слабости. Хотя решение обратиться за помощью требует большей смелости», — отметила Касперович.

Эксперт добавила, что если симптомы начинают управлять жизнью, то это повод обратиться к врачу.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать в осеннюю хандру.

