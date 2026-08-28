Россиян предупредили об опасности привыкания к тревоге
Постепенное привыкание к тревоге, бессоннице или подавленности приводит к тому, что человек начинает воспринимать их как новую норму. Об этом «Газете.Ru» заявила психиатр-нарколог Мария Касперович.
По её словам, подобное состояние мешает обратиться за помощью. Помимо привыкания этому также мешает страх перед обращением к специалисту, так как поход к психиатру у многих ассоциируется с тяжёлым заболеванием.
Кроме того, отказ от консультации с врачом может быть связан и со стыдом.
«Многие боятся осуждения. Им кажется, что обращение к психиатру — признание слабости. Хотя решение обратиться за помощью требует большей смелости», — отметила Касперович.
Эксперт добавила, что если симптомы начинают управлять жизнью, то это повод обратиться к врачу.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать в осеннюю хандру.
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