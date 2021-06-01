С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности
Закон о просветительской деятельности вступает в силу с 1 июня в России.
Документ закрепляет термин «просветительская деятельность», а также запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
Как сообщил сенатор Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим российской Конституции, сообщает РИА Новости.
Законопроект получил неоднозначные оценки.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил об «утечке умов», в том числе преподавательского состава вузов, в Китай.
«Если мы не изменим понятие «просветительская деятельность в новом законе, то просто выгоним из страны людей, которые занимаются просветительской деятельностью», - считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности
- Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%
- Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Навального
- Bloomberg: делегация ФРГ обсудит «Северный поток — 2» в США
- Юрист дал советы при разговоре с телефонными мошенниками
- «Неадекватное» состояние Бузовой объяснили жарой
- Костин высказался о возможном отключении SWIFT в России
- В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов
- Центр «Вектор»: индийский штамм коронавируса не сможет вызвать эпидемию в России
- Сочи назван самым загруженным на лето курортом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru