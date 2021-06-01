С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности

Документ закрепляет термин «просветительская деятельность», а также запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Как сообщил сенатор Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим российской Конституции, сообщает РИА Новости.

Законопроект получил неоднозначные оценки.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил об «утечке умов», в том числе преподавательского состава вузов, в Китай.

«Если мы не изменим понятие «просветительская деятельность в новом законе, то просто выгоним из страны людей, которые занимаются просветительской деятельностью», - считает эксперт.

