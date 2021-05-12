В России заявили о «серьезном оттоке» преподавателей вузов в Китай

«Утечка умов», в том числе преподавательского состава вузов сейчас идет не на запад, а в Азию и, прежде всего, в Китай, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкавузыКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры