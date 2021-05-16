В РАН заявили об ухудшении качества подготовки выпускников российских вузов
В России падает качество подготовки выпускников вузов. Это объясняется также снижением уровня образования в школах, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Об этом академик заявил в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука»
«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает... Но когда университетам высказывается такая претензия... то университеты кивают на школы», — цитирует его ТАСС.
Сергеев связывает снижение качества школьной подготовки с отсутствием идеологии и ситуацией со школьными учителями.
«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое», - заявил президент РАН.
По мнению Сергеева, университеты и РАН обязаны взять на себя решение этого вопроса.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил об «утечке умов», в том числе преподавательского состава вузов, в Китай.
«Как ни странно умы сегодня утекают не на Запад, который мы обычно в связи с этим вспоминаем, а в Азию и, прежде всего, в Китай. Закрытие Рособрнадзором порядка полутора тысяч вузов и филиалов привело к оттоку профессорско-преподавательского состава в зарубежные страны и в первую очередь в Китай. Если мы не изменим понятие «просветительская деятельность в новом законе, то просто выгоним из страны людей, которые занимаются просветительской деятельностью», - считает эксперт.
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