РЖД закрывает сообщение с Украиной и Молдавией и Чехией

Поезда международного сообщения «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерней компанией РЖД, с 17 марта прекращают поездки из России на Украину и в Молдавии и обратно. Ограничение пассажирских перевозок на этих направлениях связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ФПК.

Кроме пассажирских поездов с 17 марта на украинском и молдавском маршрутах временно прекратят курсировать прицепные и беспересадочные вагоны. Соответствующее уведомление о запрете перевозок с целью предупреждения распространения коронавируса направлено руководством РЖД коллегам в Киев и Кишинев.