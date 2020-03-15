РЖД закрывает сообщение с Украиной и Молдавией и Чехией

Поезда международного сообщения «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерней компанией РЖД, с 17 марта прекращают поездки из России на Украину и в Молдавии и обратно. Ограничение пассажирских перевозок на этих направлениях связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ФПК.

Кроме пассажирских поездов с 17 марта на украинском и молдавском маршрутах временно прекратят курсировать прицепные и беспересадочные вагоны. Соответствующее уведомление о запрете перевозок с целью предупреждения распространения коронавируса направлено руководством РЖД коллегам в Киев и Кишинев.

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Сколько поезда из России не будут ездить на Украину и в Молдавию., не уточняется.

Аналогичная ситуация сложилась с железнодорожным сообщением между Россией и Чехией. С 15 марта по просьбе АО «Чешские железные дороги» ОАО «РЖД» закрыла движение поездов на пражском направлении.

О возобновлении железнодорожного сообщения руководство РЖД сообщит позднее.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией.

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