РЖД закрывает сообщение с Украиной и Молдавией и Чехией
Поезда международного сообщения «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерней компанией РЖД, с 17 марта прекращают поездки из России на Украину и в Молдавии и обратно. Ограничение пассажирских перевозок на этих направлениях связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ФПК.
Кроме пассажирских поездов с 17 марта на украинском и молдавском маршрутах временно прекратят курсировать прицепные и беспересадочные вагоны. Соответствующее уведомление о запрете перевозок с целью предупреждения распространения коронавируса направлено руководством РЖД коллегам в Киев и Кишинев.
Сколько поезда из России не будут ездить на Украину и в Молдавию., не уточняется.
Аналогичная ситуация сложилась с железнодорожным сообщением между Россией и Чехией. С 15 марта по просьбе АО «Чешские железные дороги» ОАО «РЖД» закрыла движение поездов на пражском направлении.
О возобновлении железнодорожного сообщения руководство РЖД сообщит позднее.
Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией.
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