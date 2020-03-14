Правительство закрывает границы России с Норвегией и Польшей

Правительство также поручило Минздраву и Роспотребнадзору информировать россиян о коронавирусе, разработать и направить в медорганизации алгоритм работы при выявлениии лечении COVID-19.

Анализом возможностей и предложениями по созданию производства в России защитных костюмов в рамках борьбы с коронавирусом поручено заняться Минпромторгу.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией.

Напомним, коронавирус затронул свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств. В самой России по данным на момент подготовки материала было зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-2019, в том числе в Москве – 24 случая.

