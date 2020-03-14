Правительство закрывает границы России с Норвегией и Польшей
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил МИД, МВД и ФСБ разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на российско-польском и российской-норвежском участках границы, пишет Газета.ru
Отмечается, что поручение дано в рамках утвержденного комплекса мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.
Ограничение вступит в силу с 15 марта. Оно не коснется граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также лиц, получивших вид на жительство в РФ. Кроме того, запрет не будет распространяться на въезжающих туристов, а также трудовых мигрантов и иностранных студентов российских вузов.
Правительство также поручило Минздраву и Роспотребнадзору информировать россиян о коронавирусе, разработать и направить в медорганизации алгоритм работы при выявлениии лечении COVID-19.
Анализом возможностей и предложениями по созданию производства в России защитных костюмов в рамках борьбы с коронавирусом поручено заняться Минпромторгу.
Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией.
Напомним, коронавирус затронул свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств. В самой России по данным на момент подготовки материала было зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-2019, в том числе в Москве – 24 случая.
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