РФ с 16 марта ограничит авиаперелеты со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Отмечается, что ограничение не будет распространяться на регулярные рейсы Москва – столица страны ЕС, которые будут производиться из терминала F аэропорта «Шереметьево».
Также сохранятся чартерные рейсы с условием, что ими воспользуются только граждане страны пункта назначения, в РФ на чартерных рейсах также смогут прилететь только россияне.
С Норвегией и Швейцарией, которые не входят в ЕС, сохранятся также рейсы между столицами «Москва - Женева» и «Москва - Осло».
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